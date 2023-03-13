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НовостиОбщество13 марта 2023 4:56

В казанском торговом центре подростки устроили драку

Выяснять отношения они продолжили на улице
Роман ЕФРЕМОВ
Драка произошла на третьем этаже торгового центра

Драка произошла на третьем этаже торгового центра

Фото: принтскрин видео.

В торговом центре «Кольцо» в столице Татарстана подростки устроили драку. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Казань на максималках».

Как сообщили очевидцы, потасовка произошла из-за мест на фудкорте – их всем не хватало. После того, как дебоширов разняли, те, предположительно, продолжили выяснять отношения на улице. Горожане сообщили о драке на улице Петербургской. Некоторым даже пришлось поваляться в лужах. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Чебоксарах в городском автобусе женщина и школьник устроили драку.

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