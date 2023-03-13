В казанском торговом центре подростки устроили драку

Драка произошла на третьем этаже торгового центра Фото: принтскрин видео.

В торговом центре «Кольцо» в столице Татарстана подростки устроили драку. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Казань на максималках».

Как сообщили очевидцы, потасовка произошла из-за мест на фудкорте – их всем не хватало. После того, как дебоширов разняли, те, предположительно, продолжили выяснять отношения на улице. Горожане сообщили о драке на улице Петербургской. Некоторым даже пришлось поваляться в лужах. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Чебоксарах в городском автобусе женщина и школьник устроили драку.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram