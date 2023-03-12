В Татарстане снова подешевели огурцы

Средняя цена на огурцы сейчас - 192 рубля за килограмм Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане третью неделю подряд дешевеют огурцы. Так, за последние семь дней их цена снизилась на 16,7% до 192 рублей за килограмм. Данные приводит Татарстанстат.

Помимо этого, дешевле стала вареная колбаса (-1,7%), сыры (-1,5%) и макароны (-1,1%). Подорожали за неделю репчатый лук (+6,7%), черный чай и помидоры (+2%).

В начале года фиксировался резкий рост цен на огурцы. Тогда в Минсельхозе Татарстана объяснили, что подорожание связно с затратами на отопление и доосвещение, а также с повышением тарифов на энергоресурсы в 2023 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram