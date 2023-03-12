Глава Соцфонда по Татарстану опроверг информацию об отмене пенсий

Пенсия - это социальная выплата, без которой не будет государства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин опроверг информацию о том, что в будущем не будут выплачиваться пенсии.

- Конечно, пенсия будет. Это однозначно. Это социальная выплата, без которой не будет государства, — цитирует руководителя «Татарстан-24».

Так Эдуард Вафин ответил на вопрос, правда ли, что в будущем не будет существовать пенсии и поэтому не стоит беспокоиться тем, кто сегодня получает «серую» зарплату.

Ранее стало известно, кто в Татарстане получает самую большую пенсию в 400 тысяч рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram