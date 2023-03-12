В Татарстане ожидается метель и до 14 градусов мороза

На дорогах сохранится гололедица Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 12 марта в республике будет облачно с прояснениями.

Утром и днем на некоторых территориях пройдет снег, местами дождь. Возможна непродолжительная метель. Юго-восточный ветер будет дуть порывами до 20 метров в секунду.

Ночью температура местами опустится до -14 градусов, днем столбики термометров покажут +1...+6 градусов. На дорогах сохранится гололедица. Водителям нужно быть особенно внимательными.

Ранее метеоролог рассказал о причинах погодной аномалии в Казани.

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