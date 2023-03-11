В Казани жилмассив Малые Клыки почти на сутки отключат от воды

Воду отключат с 9.00 14 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Советском районе Казани запланировано массовое отключение воды. Это произойдет из-за работ по подключению водопровода, сообщает МУП «Водоканал».

По информации предприятия, краны у горожан пересохнут почти на сутки – с 9.00 14 арта по 6.00 15 марта. Причем отключения коснется именно домов жилмассива Малые Клыки на улицах Агрономическая, Большая Красная (кроме дома №122г), Дорожная, Зажора, Клубная, Озерная, Рабочая, Совхозная и Татарстан. Также воды не будет по следующим адресам: Мамадышский тракт, 6, 8а, 8в, 10, 10а, 10а корп.1, 10б.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, обещают подвезти воду в автоцистернах. Делаться это будет в соответствии поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.

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