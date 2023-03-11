Проект строительства крематория в Чебоксарах получил положительную оценку экспертизы

Крематорий должен появиться на территории кладбища №18. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Положительную оценку получил проект крематория в Чебоксарах во время прохождения негосударственной экспертизы. Данные об этом уже внесены в Единый государственный реестр заключений.

Планируется, что крематорий появится под столицей Чувашии на территории деревни Яуши, а именно на кладбище №18. Его должны открыть уже в 2023 году. Данный инвестпроект на 185 миллионов рублей был признан в городе как приоритетный.

Напомним, за появление крематория еще в 2016 году проголосовало более полвины жителей Чебоксар. Последний срок его строительства был намечен на 2022 год.

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