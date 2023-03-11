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НовостиОбщество11 марта 2023 12:12

11 марта из аэропорта Казани отправят 35 тонн гуманитарного груза пострадавшим от землетрясения в Турции

Это первый подобный рейс, до этого помощь из республики доставляли только через Москву
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Груз будет доставлен самолетом МЧС России.

Груз будет доставлен самолетом МЧС России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту субботу, 11 марта, из аэропорта Казани самолетом МЧС России отправят 35 тонн гуманитарного груза пострадавшим от землетрясения в Турции. По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова его доставят в провинцию Адана. Стоит отметить, что это первый подобный авиарейс, до этого помощь в Турцию доставляли исключительно через Москву.

Данный гуманитарный груз по большей части состоит из продуктов, спальных мешков, подушек и одежды для детей. Чтобы доставить его в аэропорт Казани понадобилось пять грузовых автомобилей.

Напомним, мощнейшее землетрясение в Турции произошло 6 февраля. По последним данным, в результате обрушения домов погибли более 47 тысяч человек.

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