11 марта из аэропорта Казани отправят 35 тонн гуманитарного груза пострадавшим от землетрясения в Турции

Груз будет доставлен самолетом МЧС России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эту субботу, 11 марта, из аэропорта Казани самолетом МЧС России отправят 35 тонн гуманитарного груза пострадавшим от землетрясения в Турции. По поручению главы Татарстана Рустама Минниханова его доставят в провинцию Адана. Стоит отметить, что это первый подобный авиарейс, до этого помощь в Турцию доставляли исключительно через Москву.

Данный гуманитарный груз по большей части состоит из продуктов, спальных мешков, подушек и одежды для детей. Чтобы доставить его в аэропорт Казани понадобилось пять грузовых автомобилей.

Напомним, мощнейшее землетрясение в Турции произошло 6 февраля. По последним данным, в результате обрушения домов погибли более 47 тысяч человек.

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