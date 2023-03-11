Солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова объявила байкот казанскому театру оперы и балета им. Джалиля

С 2019 года артистка выступает в составе труппы Мариинского театра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народная артистка Татарстана и похоже, что самая именитая оперная певица республики Альбина Шагимуратова отказывается выступать в родной Казани на сцене театра им. Джалиля.

А ведь в свое время рукоплескали, в том числе в La Scala (Милан), Metropolitan Opera (Нью-Йорк) Королевской опере «Covent Garden» (Лондон) и Венской Государственной опере. На волне успеха в 2019 году певица перешла из театра им.Джалиля в Мариинский театр. Видимо, с тех пор у нее и сложились натянутые отношение с казанской сценой.

По словам Альбины Шагимуратовой, она не будет выступать в некогда родном для нее театре из-за его руководства, сообщает «Бизнес Онлайн».

Напомним, что казанским театром им.Джалиля уже на протяжении нескольких десятков лет бессменно руководит Рауфаль Мухаметзянов.

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