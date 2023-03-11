В зоопарке Казани из зимней спячки вышел медведь Фома

Животное начало греться на солнце. Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

С наступлением календарной весны в казанском зоопарке 21-летний бурый медведь Фома в полудреме из вольера начал показывать на улицу свой нос. Потом также в сонном состоянии косолапый начал ненадолго выходить наружу, а после возвращался в «берлогу» и снова ложился спать. Сейчас медведь, можно сказать, проснулся окончательно.

- В уличном вольере он наслаждается весенним теплом и общением с сотрудниками зоопарка, - сообщают в Казанском зооботсаду.

Как только Фома вышел из зимней спячки, его тут же посадили на вегетарианскую «диету» - морковь, различные овощи и хлеб. Животную пищу в меню медведя будут добавлять постепенно. Все это нужно, чтобы у косолапого после долгого сна начало правильно работать пищеварение.

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