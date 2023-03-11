Казань обсуждает возможность проведения Игр исламской солидарности в 2029 году

Соревнования проходят по летним видам спорта, в том числе и по футболу. Фото: Рамиль ГАЛИ

В настоящее время вовсю идет обсуждение о подаче Казанью заявки на проведение у себя в 2029 году Игр исламской солидарности. Данные спортивные соревнования проходят раз в четыре года.

В Играх спортсмены состязаются в 28 летних видах спорта. Среди них числятся футбол, плавание, художественная гимнастика и бодибилдинг. Ближайшие соревнования исламской солидарности пройдут в 2025 году на территории Камеруна.

Казань же рассчитывает принять следующие Игры. Предложение подаче ею соответствующей заявки уже одобрено в Москве, сообщает «БИЗНЕС Online».

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