Стало известно, кто в Татарстане получает самую большую пенсию в 400 тысяч рублей

Республика занимает первое место в ПФО по размеру пенсий. Фото: Рамиль ГАЛИ

В настоящий момент Татарстан находится на первом месте в Приволжском федеральном округе по размеру пенсий. И в лидерах республика находится уже на протяжении нескольких лет.

Самую же большую пенсию в Татарстане получают летчики-испытатели. Их в регионе проживает не так много, зато каждый из них получает ежемесячно около 400 тысяч рублей, сообщил руководитель Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Татарстану Эдуард Вафин в «Интервью без галстука».

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