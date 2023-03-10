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НовостиОбщество10 марта 2023 15:49

Житель Татарстана потерял 800 тысяч рублей, поверив, что на его имя взяли кредит

Мужчина поверил мошенникам
Рината СТРЕБКОВА
Пока вычислить аферистов не удалось.

Пока вычислить аферистов не удалось.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще один житель Татарстана стал жертвой мошенников. На сей раз потерпевшим оказался 45-летний житель Елабуги. Он установил на телефон программу удаленного доступа и лишился более 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

Все началось с телефонного звонка. Мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что неизвестные лица пытаются перевести его деньги на другой счет, и чтобы это предотвратить необходимо установить защитную программу.

Потерпевшему в мессенджере пришла ссылка, пройдя по которой, он скачал и установил себе указанную программу на телефон. Почти сразу с его счета пропали 56 тысяч рублей. Впрочем, мужчину убедили, что средства просто перевели на безопасный счет. Он поверил.

Далее мужчину переключили на сотрудницу другого банка, которая сообщила потерпевшему, что мошенники оформили на его имя кредит и необходимо срочно снять с банковской карты полученные кредитные денежные средства. Мужчина выполнил все требования и перечислил 750 тысяч рублей.

Только после этого он понял, что попался на уловки аферистов и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дел.

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