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НовостиСпорт10 марта 2023 15:15

«Почему бы и нет»: Уткульбаев назвал два условия для возвращения Гекдениза Карадениза в «Рубин»

Наставник казанской команды не исключил, что дал бы шанс легенде клуба
Рината СТРЕБКОВА
Караденизу придется согласиться на важное условие для игры за казанский клуб.

Караденизу придется согласиться на важное условие для игры за казанский клуб.

Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В ближайшее воскресенье, 12 марта футболисты «Рубина» проведут свой первый домашний матч в 2023 году. В рамках первой лиги подопечные Юрия Уткульбаева сразятся с ульяновской «Волгой». По словам наставника казанцев, несмотря на то, что «Волга» идет на предпоследнем месте, ни о какой недооценке соперника речи не идет.

- Насколько мы видим, боевитая команда. Да, сейчас у такое положение, что каждый матч решающий, как и у нас. Не думаю, что соперник сдастся. Обязательно будет и борьба, и прессинг. Хорошая боевитая команда. С приходом Жукова появились результаты. Видно, что команда сплотилась. Тем более, что сейчас все-таки первые игры, никого физически не переиграешь, все со сборов, - заявил Уткульбаев.

Прокомментировал наставник казанской команды и интервью экс-полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза, который заявил, что готов сыграть за команду.

- Гёкдениз – легенда «Рубина». Если он будет в порядке, то почему бы и нет. Только ему нужно принять российское гражданство, потому что все места иностранцев у нас заняты. - По «Волге» что можете сказать? В матче против «Зенита» они не были в роли фаворита, играли вторым номером, с «КАМАЗом» была немного другая игра, - рассказал Уткульбаев.

Отметим, что матч «Рубина» с «Волгой» состоится в Казани 12 марта. Начало матча в 15.00.

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