«Почему бы и нет»: Уткульбаев назвал два условия для возвращения Гекдениза Карадениза в «Рубин»

Караденизу придется согласиться на важное условие для игры за казанский клуб. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В ближайшее воскресенье, 12 марта футболисты «Рубина» проведут свой первый домашний матч в 2023 году. В рамках первой лиги подопечные Юрия Уткульбаева сразятся с ульяновской «Волгой». По словам наставника казанцев, несмотря на то, что «Волга» идет на предпоследнем месте, ни о какой недооценке соперника речи не идет.

- Насколько мы видим, боевитая команда. Да, сейчас у такое положение, что каждый матч решающий, как и у нас. Не думаю, что соперник сдастся. Обязательно будет и борьба, и прессинг. Хорошая боевитая команда. С приходом Жукова появились результаты. Видно, что команда сплотилась. Тем более, что сейчас все-таки первые игры, никого физически не переиграешь, все со сборов, - заявил Уткульбаев.

Прокомментировал наставник казанской команды и интервью экс-полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза, который заявил, что готов сыграть за команду.

- Гёкдениз – легенда «Рубина». Если он будет в порядке, то почему бы и нет. Только ему нужно принять российское гражданство, потому что все места иностранцев у нас заняты. - По «Волге» что можете сказать? В матче против «Зенита» они не были в роли фаворита, играли вторым номером, с «КАМАЗом» была немного другая игра, - рассказал Уткульбаев.

Отметим, что матч «Рубина» с «Волгой» состоится в Казани 12 марта. Начало матча в 15.00.

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