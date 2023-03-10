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НовостиОбщество10 марта 2023 14:58

В Татарстане за сутки выявили еще 182 случая заражения коронавирусом

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением
Рината СТРЕБКОВА
Всего по данным на 10 марта 2023 года официально зарегистрировано 199 993 случая заражения коронавирусом

Всего по данным на 10 марта 2023 года официально зарегистрировано 199 993 случая заражения коронавирусом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане официально подтвердили еще 182 случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего по данным на 10 марта 2023 года официально зарегистрировано 199 993 случая заражения коронавирусной инфекцией в Татарстане.

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