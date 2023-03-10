В Татарстане за сутки выявили еще 182 случая заражения коронавирусом

Всего по данным на 10 марта 2023 года официально зарегистрировано 199 993 случая заражения коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане официально подтвердили еще 182 случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего по данным на 10 марта 2023 года официально зарегистрировано 199 993 случая заражения коронавирусной инфекцией в Татарстане.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram