В Казани на месте сгоревшего ТЦ «Адмирал» могут построить центр WorldSkills

По предварительным подсчетам, на стройку нужно 6 миллиардов рублей Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Вопрос строительства федерального центра технологий WorldSkills Russia на месте сгоревшего ТЦ «Адмирал» пока не решен. Об этом сообщил первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Ранее соответствующую идею поддержали в правительстве Татарстана. Начать строительство планировали еще в 2021 году, но в итоге вопрос подвис в воздухе. По предварительным подсчетам, на стройку нужно было 6 миллиардов рублей.

- Проект существует, есть эскизные решения, предварительная оценка по сумме. Но пока окончательного решения нет, поскольку есть определенные вопросы, связанные с землей. Я думаю, что в течение этого года ситуация определится, — цитирует «Бизнес Online» Андрея Поминова.

Планировалось, что в новом центре будут заниматься тестированием международных практик при участии экспертно-тренерских команд из разных стран мира.

Ранее мы сообщали, что в уголовном деле сгоревшего «Адмирала» вины миллиардера Семина не усмотрели.

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