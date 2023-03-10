В Казани на перекрестке столкнулись грузовик и трамвай

Предполагается, что у грузового автомобиля отказали тормоза. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В пятницу, 10 марта, в Казани на пересечении улиц магистраль 100-летия ТАССР и Глазунова столкнулись грузовой автомобиль и трамвай. О дорожно-транспортном происшествии сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Предполагается, что у грузовика «МАЗ» отказали тормоза, вследствие чего он врезался в трамвай №7. Из-за повреждения контактной сети приостановлено движение трамваев №5, №5а и №7.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Спецслужбы занимаются ремотно-восстановительными работами.

Напомним, ранее в Казани задержали водителя, который сбил пешеходов и скрылся с места происшествия.

UPD: В Казани к 13.47 движение трамвайных маршрутов №5, №5а и №7 было восстановлено в полном объеме, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram