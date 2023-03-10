В Казани прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в МУП «Метроэлектротранс»

Надзорный орган внес соответствующее представление в адрес руководителя предприятия. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Прокуратура Казани вместе с сотрудниками Госинспекции труда Татарстана провели проверку в МУП «Метроэлектротранс». В ходе нее был обнаружен ряд нарушений, сообщает прокуратура Татарстана.

- В частности, речь идет о нарушениях в плане своевременности и полноты выдачи сотрудникам предприятия средств индивидуальной защиты, прохождения ими обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, а также оказания первой медицинской помощи, - отметили в надзорном ведомстве.

В результате прокуратура внесла в адрес директора МУП «Метроэлектротранс» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Мало того, в отношении ответственных должностных лиц были возбуждены административные дела за нарушения государственных нормативных требований охраны труда и трудового законодательства.

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