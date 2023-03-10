В Казани с начала февраля установили 102 информационные секции на 36 светофорах

Информационные секции необходимы, чтобы подсказывать водителям о возможности перехода пешеходами проезжей части при повороте налево или направо. Фото: @transportkazan

В Казани с 1 февраля по 9 марта 2023 года установили 102 информационные секции на 36 светофорах. Это необходимо для того, чтобы подсказывать водителям о возможности перехода пешеходами проезжей части при повороте налево или направо, сообщает комитет по транспорту Казани.

Так, предупреждающие указатели теперь есть на светофорах, расположенных на перекрестках Габдуллы Тукая - Ахтямова, Мажит Гафури - Кызыл Татарстан, Петербургская - Миннуллина, Карла Маркса - Жуковского, Островского - Миннуллина, Нариманова - Мартына Межлаука, Адоратского - Воровского, Толстого - Подлужная, Чистопольская - Бичурина.

Отметим, при применении информационных световых секций допускается движение пешеходов и поворачивающих транспортных средств.

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