В Менделеевском районе открыли туристический глэмпинг

Туристам предлагают домики на два и три человека, а также класса "люкс". Фото: пресс-служба Менделеевского района

На территории санатория в Менделеевском районе открыт первый в районе глэмпинг. Туристам теперь доступны 16 домиков на 44 места, работать они будут круглый год. Проект реализован благодаря государственной программе «Развитие туризма».

- Это важный для нас проект, очень долгожданный. В этом году мы всерьез начинаем развивать туристический кластер в районе. У нас Кама, прекрасные природные ландшафты. Поэтому мы реализуем еще ряд проектов в сфере туризма, будут еще глэмпинг, благоустройство пляжа, - сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

На строительство глэмпинга было затрачено 20 миллионов рублей. Половина средств была инвестирована санаторием, еще половина выделена из бюджета России. Здесь построены домики на два и три места, а также класса «люкс».

Ранее мы сообщали, что в Менделеевске памятник деревянного зодчества планируют превратить в музейный центр.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram