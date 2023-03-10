Стела «Казань – город трудовой доблести» будет открыта накануне 9 Мая

Автор проекта - скульптор-монументалист Денис Стритович Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне Дня победы, 8 мая, в сквере у Северного вокзала будет открыта стела «Казань – город трудовой доблести». Ее каркас уже готов на 80%.

Место, где буде установлена стела, выбрали жители Казани с помощью опроса. Участок уже огорожен. Как только растает снег, в сквере стартует укладка брусчатки.

Высота стелы составит 26 метров, это примерно высота восьмиэтажного дома. Автор проекта - скульптор-монументалист Денис Стритович. На верхней части конструкции поместят герб столицы Татарстана.

Созданием стелы занимается местная компания «Неон-Арт». Специалисты этой организации также работали на стелой «Казань» у въезда в город на Горьковском шоссе.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» Казань получила в 2020 году.

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