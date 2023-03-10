В Татарстане на детскую оздоровительную программу направят более двух миллиардов рублей

В прошлом году в лагерях отдохнули более 50 тысяч детей Фото: Артем КИЛЬКИН

На детскую оздоровительную программу в Татарстане в текущем году выделили 2,1 млрд рублей. Помимо этого, будет продолжена работа по реновации лагерей. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ Динар Бариев.

Парламентарий подчеркнул, что это направлении работы крайне важное, так как закладывается фундамент на будущее.

- Мы уже сейчас задумываемся о будущем: о наших детях, о том, в каких условиях они будут отдыхать и получать дополнительные навыки, - цитирует ИА «Татар-информ» Бариева.

К слову, за лето прошлого года прошли 142 республиканские профильные смены, в которых отдохнули более 50 тысяч детей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на капремонт шести детских лагерей направят почти 400 миллионов рублей.

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