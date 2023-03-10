По словам Рамиля Муллина, это будет не только музыкальная школа, но и центр национального просвещения. Фото: Иван Макеев

В Нижнекамске появится татарский национальный культурный центр. Есть вероятность, что он займет место в здании школы №5. Об этом на встрече при главе Татарстана Рустама Минниханова по вопросам сохранения и развития татарского языка сообщил глава района Рамиль Муллин.

По словам чиновника, это будет не только музыкальная школа, но и центр национального просвещения. Как отметил руководитель ансамбля песни и танца «Нардуган» Наиль Мусифуллин, там расположатся студии звукозаписи, мастерская по пошиву национальной одежды, кафе, татарская национальная кухня и концертные залы.

Кроме того, основной задачей власти муниципалитета видят создание единой системы, "чтобы никакой пустоты в духовной работе с населением не было". Также были обсуждены вопросы национального образования, языка, культуры и будущего нации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани появится многофункциональный комплекс за восемь миллиардов рублей

Его построят на улице Бутлерова (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram