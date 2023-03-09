В Татарстане за год снизилось число погибших в ДТП

За два первых месяца 2023 года в Татарстане произошло 424 ДТП. Фото: Рината СТРЕБКОВА

За два первых месяца 2023 года в Татарстане произошло 424 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли 39 человек, еще 559 человек получили различные травмы. Такие данные озвучил главный Госавтоинспектор республики Рустем Гарипов.

При этом, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то общее число аварий снизилось на 3,4%, но смертность в авариях снизилась. В прошлом году в авариях погибло на 13,3% больше людей.

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