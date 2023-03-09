Сезон окончен: в Казани прекратил свою работу каток на Кремлевской набережной

Каток начал работать в декабре 2022 года. Фото: мэрия Чебоксар.

Потепление в Казани привело к поэтапному закрытию катков. Так, прекратил свою работу каток на Кремлевской набережной. Место массового катания на коньках прекратило работу с сегодняшнего дня. Об этом сообщается на официальной странице общественного пространства во «ВКонтакте».

Напомним, что ранее в Казани прекратили работу катки в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ.

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