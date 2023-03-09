В Казани старейшее гражданское здание выставили на продажу за пять миллионов рублей

Здание продают вместе с земельным участком с площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Фото: Даниил ОПАРИН

Комитет земельных и имущественных отношений Казани выставил на продажу объект культурного наследия за пять миллионов рублей. Речь идет о старейшем гражданском здании, построенном на рубеже XVII—XVIII веков.

Объект расположен в Вахитовском районе столицы Татарстана по улице Старой, недалеко от сквера имени Митрополита Андриана и лицея №5 по улице Волкова. Его продают вместе с земельным участком площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Сам дом имеет 263,2 «квадрата».

Приобрести здание смогут только лица, обязующееся провести в доме противоаварийные работы, а также ремонт и реставрацию, чтобы приспособить его для использования в современных условиях. Также на фасаде дома должна появиться информационная надпись о том, что здание является объектом культурного наследия. На эти работы выделено семь лет.

Отметим, конкурс на определение подрядчика проведут 7 апреля. Участнику необходимо будет внести задаток в размере 506,2 тысячи рублей.

Напомним, в Казани снесут девять киосков и две незаконные постройки. В их числе точки продажи воды и автофургон.

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