В Набережных Челнах погиб выпавший из окна многоэтажки студент

Трагедия произошла в жилом комплексе «Цезарь» на проспекте Вахитова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 9 марта в Набережных Челнах произошла трагедия – из окна 25-этажного дома выпал студент местного колледжа. Трагедия произошла в жилом комплексе «Цезарь» на проспекте Вахитова.

Момент падения парня зафиксировала камера видеонаблюдения. Кадры опубликованы в соцсети. Видно, что челнинец был одет в зимнюю одежду. После падения его тело оказалось около припаркованной иномарки. Немногим ранее из нее вышли женщина с ребенком, которые зашли в подъезд.

Парень скончался от полученных при падении травм на месте происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах при падении с высоты погиб завхоз торгового центра. Трудившийся завхозом мужчина получил задание сделать вентиляционное отверстие в стене, во время подъема люлька погрузчика опрокинулась и работник упал.

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