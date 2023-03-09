основная задача профиля состоит в ранжировании территорий региона по Напряженности алкогольной ситуации и ее последствий для дальнейшего принятия решений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чувашии для профилактики алкоголизма запустили «Профиль трезвости муниципальных образований». Инициатором идеи является Минздрав республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Основная задача профиля состоит в ранжировании территорий региона по напряженности алкогольной ситуации и ее последствий для дальнейшего принятия решений. По словам главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Чувашии Ирины Булыгины, организация позволит определять «болезненные» точки в муниципальном образовании и проводить «точечную» профилактику.

В результате работы планируется снизить доступность алкоголя в связи с закрытием точки продажи в шаговой доступности, повысить контроль за оборотом данной продукции. Также предложат идею об изменении возраста продажи спиртного и часов реализации напитка.

Напомним, жители Татарстана просят остановить повсеместное открытие алкомаркетов. Особенно серьезно вопрос стоит в Набережных Челнах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram