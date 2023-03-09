В Набережных Челнах органы опеки лишили родительских прав мать троих детей

С женщины будут взысканы алименты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отдел опеки и попечительства при исполкоме Набережных Челнов обратился в суд с иском к местной жительнице о лишении ее родительских прав, взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Представители опеки заявили, что женщина злоупотребляет спиртным, а в квартире, где она живет вместе с детьми, грязно, у семьи мало продуктов питания. Мать не поставила детей в очередь на получение направления в детский сад, периодически уходит из дома, оставляя малолетних детей дома одних. Почти пять лет назад женщина была лишена родительских прав по отношению к старшему ребенку.

Решением Набережночелнинского городского суда исковые требования удовлетворены, ответчика лишили родительских прав: детей 2018, 2020 и 2022 передали специалистам опеки. С женщины будут взысканы алименты. Решение в законную силу еще не вступило.

Ранее мы сообщали, что челнинка лишила родительских прав мужчину, который убил мать своего ребенка.

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