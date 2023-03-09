Совет молодежи КАМАЗа возглавила психолог Екатерина Жданова

Ранее Екатерина была главным специалистом в группе по работе с молодежью. Фото: пресс-служба КАМАЗа

Совет молодежи ПАО «КАМАЗ» возглавила Екатерина Жданова. До этого она была главным специалистом в группе по работе с молодежью.

На автогиганте подчеркивают, что работа с молодежью – важная часть социальной политики компании. Здесь пытаются создать комфортные условия для тех, кто только начинает строить свою карьеру.

Жданова в новой должности уже анонсировала торжественное открытие молодежного центра, а также проведение камазовского молодежного форума.

Новый руководитель начала трудовую деятельность на КАМАЗе в 2010 году с должности слесаря-ремонтника на литейном заводе. Имеет высшее образование по специальности психолога.

Ранее мы сообщали, что бывший вице-мэр Набережных Челнов Флера Андреева получила назначение на КАМАЗе. Она стала заместитель руководителя профкома организации.

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