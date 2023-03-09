Отомстил за корпоратив на 8 Марта. В Казани ревнивец выманил жену из ресторана, сказав, что убил ее мать

Женщина тут же вызвала домой полицию. Фото: Александр ГЛУЗ

В канун 8 Марта некоторый казанские организации все же организовали корпоратив для женщин-сотрудниц. Это стало поводом для скандала в одной из семей. Так, ревнивый муж не захотел отпускать супругу в ресторан к коллегам. Но, несмотря на это, женщина все же решила отдохнуть в преддверии праздника.

За это муж решил, видимо, отомстить. Во время корпоратива он позвонил жене в ресторан и сообщил, что убил тещу, которая живет с ними. Она поверила его словам и тут же вызвала домой «скорую» и полицию. Сама же бросилась на помощь к матери. Но та была цела, и сама открыла дверь дочери, а потом и прибывшим сотрудникам экстренных служб. По словам женщины, супруг был пьян и рассказал, что таким образом хотел ее наказать за поход в ресторан, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчине за такой ложный вызов экстренных служб грозит административный штраф в размере до 5 000 рублей.

Согласно данным УМВД Казани, сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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