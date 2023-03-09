УФАС Татарстана нашла нарушения в рекламе Альфа-банка

Антимонопольщики установили, что рекламируемая банком кредитная карта отсутствовала как самостоятельный финансовый продукт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Татарстанские антимонопольщики во время проверки выявили нарушения в рекламе кредитной карты Альфа-банка «100 дней без %».

- Рекламируемая кредитка отсутствовала как самостоятельный финансовый продукт, так как для ее получения нужно было подписать кредитный договор и допсоглашение, - сообщает пресс-служба УФАС Татарстана. - Распространяемая реклама в поисковой системе и при переходе на страницу банка не предоставляла полной информации о том, как получить кредитную карту. Интернет-страница не раскрывала всех условий получения кредитной карты, а позволяла получить одобрение банка на оказание финансовой услуги, что противоречит требованиям законодательства о рекламе.

За это нарушение выдал банку предписание прекратить нарушать закон. Финансовая организация попыталось оспорить решение антимонопольной службы, но Арбитражный суд Татарстана, а после Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказали ей в этом, сообщает УФАС Татарстана.

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