В Казани 14-летнего школьника обвинили в изнасиловании перед 8 Марта

Полиция задержала подростка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Казани пришла 18-летняя девушка и заявила, что ее избили и изнасиловали накануне 8 Марта. Причем, по ее словам, это сделал знакомый 14-летний школьник, когда она пришла к нему в гости. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, по заявлению девушки было возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование», школьник был задержан.

В ходе разбирательств правоохранители нашли еще одну жертву подростка – 24-летнюю девушку. По версии следствия, школьник напал на нее накануне Дня защитника Отечества, причем все так же у себя дома. Он смог силой склонить ее к оказанию интим-услуги, теперь в его списке еще и обвинения в насильственных действиях сексуального характера, отметил собственный источник «КП-Казань».

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