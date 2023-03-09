В казанском Центре защиты семьи рассказали, с какими проблемами сталкиваются женщины Татарстана

Только в прошлом году 69 жительниц Татарстана передумали делать аборт после обращения в «Умиление» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление» за год обратились 690 жительниц Татарстана. Здесь занимаются комплексной поддержкой беременных женщин и семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Президент центра Элина Белянкина рассказала в интервью ГТРК «Татарстан», с какими проблемами сталкиваются современные женщины, девочки, а также как им помогают справиться с трудностями.

Руководитель уточнила, что основное направление работы специалистов - профилактика абортов и социального сиротства. Также немало внимания здесь уделяют проблеме материнского выгорания.

Только в прошлом году 69 жительниц Татарстана передумали делать аборт после обращения в «Умиление». Из них 11 – несовершеннолетние. Многие попадают сюда не напрямую, а через женские консультации. При медицинских учреждениях ряда татарстанских городов работают психологи центра.

- У нас в январе была встреча с 10 женщинами, которые благодаря нашей поддержке сохранили беременность и уже родили. Пообщалась с мамочкой 16-ти лет, она пришла с 2-месячным ребенком. Сейчас она живет с мамой, мы часто к ним выезжаем, оказываем гуманитарную помощь, — рассказала Белянкина.

Женщины с детьми и беременные, которые остались «без крыши над головой», могут найти приют в «Умилении». Специально для таких людей центр организовал жилье в Казани и Зеленодольске. Только за последний месяц в столице Татарстана такой возможностью воспользовались 23 женщины и 44 ребенка. В Зеленодольском доме матери в данный момент находятся 18 женщин и 33 ребенка.

Недавно был случай, женщину избил муж. Она обратилась в центр за помощью, пожила у нас несколько месяцев, потом отношения восстановились, и она вернулась обратно. Мужчины нас за это и не любят, что у их женщин есть возможность где-то укрыться, — уточнила Элина Белянкина.

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