Житель Татарстана во время ссоры избил и запер в погребе дочь

Мужчина признал свою вину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Аксубаевском районе Татарстана состоялся суд над 44-летним местным жителем.

По материалам дела, в ночь на 21 августа 2022 года нетрезвый мужчина поссорился со своей несовершеннолетней дочерью. Отец считал, что ребенок мало помогает по хозяйству и много времени проводит с телефоном. Разъяренный житель села облил девочку холодной водой, а затем ударил ее ведром по голове. Спустя три дня отец снова избил дочь, после чего закрыл ее в погребе, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

На заседании мужчина свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также обязал пройти принудительное лечение у врача-психиатра. Приговор в законную силу еще не вступил.

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