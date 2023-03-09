Глава пресс-службы «КАМАЗа» купил первый в Набережных Челнах электромобиль «Москвич»

Электромобиль владелец заряжает в загородном доме. Фото: Олег Афанасьев

Руководитель пресс-службы «КАМАЗа» Олег Афанасьев рассказал, что стал обладателем первого в Набережных Челнах автомобиля «Москвич 3е».

Как рассказал представитель автогиганта, он давно хотел приобрести автомобиль на электрической тяге.

- Когда в нашем камазовском НТЦ появился первый экземпляр электрического «Москвича», я, пользуясь служебным положением, напросился на тест-драйв. Накатал несколько кругов на новом полигоне на «электричке» и твердо решил, что буду рассматривать его к покупке, - пояснил Афанасьев.

Руководитель пресс-службы рассказал, что тщательно изучил рынок подобных автомобилей и пришел к выводу, что «Москвич» для него оптимальный вариант. Другие понравившиеся ему автомобили оказались «недосягаемы даже с кредитом» и были доступны лишь по параллельному импорту.

- В общем, сложив все за и против, я стал обладателем первого в Челнах автомобиля «Москвич 3е», - сообщил Афанасьев.

Спустя несколько дней челнинец поделился впечатлениями от покупки.

- Признаюсь честно, был приятно поражен тяговыми характеристиками автомобиля. Рвет с места так, что срабатывает антипробуксовочная система. Еще больше поражает динамика разгона на скорости! Я такого драйва не ощущал даже на 600-сильной «Шевроле Камарро»! Правда, обратная сторона такой езды, повышенный расход электробатареи. Естественно, по приезду домой, я сразу поставил машину на зарядку.

Также Афанасьев ответил на популярный вопрос об инфраструктуре зарядных станций.

- Действительно, инфраструктура находится в зачаточной состоянии. В городе их с десяток. Если вы живете в городе, то зарядка электромобиля тот еще квест. Мне проще, я живу в своем доме за городом. У меня выведены розетки под навес для автомобиля, - пояснил обладатель автомобиля.

Напомним, в 2023 году на заводе «Москвич» планируется выпустить не менее 50 тысяч автомобилей, их них 10 тысяч будут оснащены электродвигателем.

Ранее мы сообщали, что поставки автомобилей «Москвич» в Казань начались в феврале 2023 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram