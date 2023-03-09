В Казани школьница порезала лицо ради привлечения внимания одноклассников

Педагоги сообщили, что ребенок и раньше пытался выделиться Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученица четвертого класса из Казани порезала себе лицо канцелярским ножом. Целью было привлечение внимания одноклассников, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Как утверждает источник, учителям девочка заявила, что к ней приставал пьяный мужчина, который и поцарапал ее. Педагоги вызвали полицейских и скорую помощь, а также пригласили мать школьницы. Спустя время девочка призналась, что сама нанесла себе раны, потому что ей нравится, когда одноклассники интересуются ее самочувствием.

Педагоги в свою очередь сообщили, что ребенок и раньше пытался выделиться. Например, подстригала себе челку. Мать девочки намеревается перевести ее в другую школу.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах школьники массово вышли на уборку снега.

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