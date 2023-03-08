В 2023 году в Йошкар-Оле начнут благоустройство нового общественного пространства «Марий парк»

Пока в планах начать работы по первому этапу благоустройства территории. Фото: администрация Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле в районе Ленинского проспекта появится новое общественное пространство «Марий парк». За благоустройство этой территории проголосовало большинство горожан.

В итоге она вошла в список объектов, где благоустройство проведут в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Так, в 2023 году планируется выполнить первый этап работ по созданию будущего парка.

- Для осмотра территории и оценки необходимых работ на место уже приезжал подрядчик. В проведении консультаций участвовали сотрудники отдела благоустройства администрации Йошкар-Олы и проектной организации, - сообщили в мэрии города.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram