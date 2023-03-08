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НовостиПроисшествия8 марта 2023 13:00

В Набережных Челнах около главного входа в торговый центр умер мужчина

По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Прибывшие на место происшествия медики "скорой" констатировали смерть мужчины.

Прибывшие на место происшествия медики "скорой" констатировали смерть мужчины.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 7 марта в Набережных Челнах ко главному входу торгового центра, расположенного на проспекте Вахитова, прохожие вызвали бригаду «скорой помощи». Они увидели, что на асфальте без чувств лежит мужчина.

Однако по прибытию на место медикам, к сожалению, оставалось только констатировать смерть. По предварительным данным, она наступил в результате сердечного приступа.

Личность умершего мужчины была установлена. Ему было 54 года, и он проживал в 30 комплексе города, сообщают «Челнинские известия».

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