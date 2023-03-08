Приставу из Чувашии по указу Путина в Москве вручили медаль

Константин Григорьев первым прибыл на место пожара. Фото: УФССП

В Москве в торжественной обстановке приставу Вурнарского районного отделения Константину Григорьеву вручили медаль «За спасение погибавших». Данной награды он был удостоен согласно указу президента России Владимира Путина, сообщает УФССП по Чувашии.

В декабре 2021 года Григорьев шел с работы домой. Он увидел, что в одном из частных домов возник пожар. Он первым забежал во двор, где встретился с 72-летним мужчиной, который рассказал, что внутри горящего здания остались его супруга и дочь-инвалид.

Сначала пристав отвел пенсионера на безопасное расстояние, а затем зашел в дом. Там он нашел его жену, которая находилась в шоковом состоянии, и дочь-инвалида. Константин Григорьев вывел их на улицу.

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