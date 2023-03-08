Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил жительниц города с 8 Марта

Фото: nabchelny.ru

8 марта в Международный женский день с праздником жительниц Набережных Челнов поздравил мэр города Наиль Магдеев.

- В этот прекрасный весенний день примите поздравления с теплым и самым весенним праздником! В этот праздничный день мужчины Набережных Челнов адресуют слова поздравлений женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны, которые своим примером продемонстрировали стойкость, силу и героизм. Сегодня матери и жены наших военнослужащих, участвующих в СВО, являются надёжной опорой и поддержкой мужчин. Желаю всем женщинам здоровья, гармонии, вечной красоты и радостных, светлых моментов! – гласит обращение Наиля Магдеева.

Отметим, что уже еще в преддверии праздника в Набережных Челнах от имени мэра города женам и матерям участников СВО в честь 8 Марта начали раздавать подарочные продуктовые наборы.

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