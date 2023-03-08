В Татарстане за минувшие сутки выявили 167 новых случаев коронавируса

33 зараженным понадобилась госпитализация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане зафиксировали 167 новых случаев заражения коронавирусом, в 33 из них пациентам пришлось госпитализировать. При этом за эти же отчетные 24 часа от инфекции, наконец, излечились 283 человека, гасят данные федерльного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По его информации, в республике за все время было зарегистрировано 199 635 случаев заражения, в 194 864 из них люди выздоровели, а в 2 010 скончались в результате болезни.

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