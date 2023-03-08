Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье8 марта 2023 9:12

В Татарстане за минувшие сутки выявили 167 новых случаев коронавируса

При этом за данное время от него в республике излечились 283 человека
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
33 зараженным понадобилась госпитализация.

33 зараженным понадобилась госпитализация.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане зафиксировали 167 новых случаев заражения коронавирусом, в 33 из них пациентам пришлось госпитализировать. При этом за эти же отчетные 24 часа от инфекции, наконец, излечились 283 человека, гасят данные федерльного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По его информации, в республике за все время было зарегистрировано 199 635 случаев заражения, в 194 864 из них люди выздоровели, а в 2 010 скончались в результате болезни.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram