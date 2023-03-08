К лету 2023 года в Казани на благоустройство трех пляжей выделили 1,7 миллиона рублей

Тендер на данную сумму опубликован на сайте госзакупок. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На содержание пляжей на озерах Глубокое и Изумрудное, пляжа «Нижнее Заречье» администрация Кировского и Московского районов Казан готова потратить более 1,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер уже размещен на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет следить за порядком в этих местах отдыха у воды с 10 мая по 31 августа 2023 года.

Согласно технической документации, из указанной суммы львиная доля – чуть более миллиона рублей, потратят именно на уборку перечисленных пляжей. Далее порядка 740 тысяч рублей выделены на ремонт скамеек, кабинок для переодевания и солнцезащитных «грибков» на озере Глубокое.

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