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НовостиОбщество8 марта 2023 8:50

К лету 2023 года в Казани на благоустройство трех пляжей выделили 1,7 миллиона рублей

Подрядчик пока не определен
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Тендер на данную сумму опубликован на сайте госзакупок.

Тендер на данную сумму опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На содержание пляжей на озерах Глубокое и Изумрудное, пляжа «Нижнее Заречье» администрация Кировского и Московского районов Казан готова потратить более 1,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер уже размещен на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет следить за порядком в этих местах отдыха у воды с 10 мая по 31 августа 2023 года.

Согласно технической документации, из указанной суммы львиная доля – чуть более миллиона рублей, потратят именно на уборку перечисленных пляжей. Далее порядка 740 тысяч рублей выделены на ремонт скамеек, кабинок для переодевания и солнцезащитных «грибков» на озере Глубокое.

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