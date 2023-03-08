Глава Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с поздравлением женщин с 8 Марта

По словам Минниханова, цветы, подарки, поздравления – лишь малая часть проявления благодарности женщинам. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту среду, 8 марта, с Международным женским днем жительниц Татарстана поздравил глава республики Рустам Минниханов.

- Этот весенний праздник наполнен теплотой, радостью, улыбками и искренними чувствами. Цветы, подарки, поздравления – лишь малая часть проявления нашей благодарности вам, дорогим женщинам. Тепло, доброта и щедрость женского сердца одинаково нужны взрослым и детям. Потому этот весенний праздник наполнен особенной признательностью к женщине как олицетворению любви, красоты, материнства и миролюбия. Женщины активно трудятся в различных сферах: занимаются образовательной и культурной деятельностью, наукой и предпринимательством, работают в промышленности и в сфере государственного управления. Мы знаем, как много женщин трудится на различных ответственных участках наравне с мужчинами и перед вами нет никаких преград, - говорится в поздравлении главы Татарстана.

Также он опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик с профессиями, в которых проявили себя женщины.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram