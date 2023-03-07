«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в четвертом матчей плей-офф Кубка Гагарина - счет в серии 2:2

Теперь серия переезжает в Казань. Фото: Ак Барс

В Нижнекамске завершился четвертый матч серии плей-офф Кубка Гагарина между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Победу отпраздновал клуб из Нижнекамска. ФИнальная сирена прозвучала при счете 4:2 в пользу «Нефтехимика».

Матч активнее начали казанцы. После первого периода счет был 0:0, а в начале второй двадцатиминутки счёт в матче открыл Кирилл Петров. Спустя 38 секунд преимущество гостей удвоил Станислав Галиев.

Через пять минут одну шайбу отыграл Рауль Якупов, а еще до перерыва Семён Кизимов сделал счет равным. Все решилось в концовке матча, где точнее были игроки «Нефтехимика». Точные броски Евгения Митякина и Вячеслава Лещенко установили на табло окончательный счет 4:2 в пользу «Нефтехимика». Теперь счет в серии сравнялся - 2:2.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram