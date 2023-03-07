На маршруте следования поезда из Ижевска в Нижнекамск назначены новые остановки

В расписании появятся остановки на четырех новых станциях. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В расписание электропоезда, соединяющего Нижнекамск и Ижевск, внесены изменения. В маршрут следования добавятся четыре остановки. Нововведение будет действовать с 14 марта. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Поезда № 6755/6756 сообщением Ижевск – Нижнекамск и № 6757/6758 Нижнекамск – Ижевск будут делать остановки на станциях Ижбобья и Мукшур, а также на остановочных пунктах 10 и 20 километр.

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