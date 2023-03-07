В Татарстане на реализацию 44 программ в сфере строительства потратят более 50 миллиардов рублей

В республике продолжат строить новые объекты и приводить в порядок уже существующие. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Татарстане в 2023 году реализуют 44 республиканские программы в сфере строительства. На реализацию проектов выделили 51,7 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин

Всего в рамках реализации программ будет модернизировано и построено 3,6 тысяч объектов строительства, капитального ремонта, модернизации коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

По словам Айзатуллина, большой объем занимают программы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. По его словам, в 2023 году будет благоустроено 960 дворовых территорий и 68 парков, скверов и набережных.

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