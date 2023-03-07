Вечером 7 марта Казань застыла в 10-балльных пробках

Фото: скриншот с Яндекс.Карт.

Вечером 7 марта в Казани наблюдаются 10-балльные пробки. Причина в некоторых случаях - аварии. Так, если верить сервису Яндекс.Пробки, ДТП произошли на проспекте Победы, Мамадышском тракте, улицах Айвазовского, Московской, Габишева и Сафиуллина.

Также напряженная ситуация в предпраздничный вечер наметилась в центре и ближайших районах Казани. Так красным окрашены дороги на улицах Татарстан, Право-Булачной, Габдуллы Тукая и Парижской коммуны

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