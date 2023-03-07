В Тукаевском районе собаки дважды за день напали на людей

Жители уверяют, что нападения собак на людей здесь происходят не в первый раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители поселка Новый Тукаевского района Татарстана жалуются на собак, которые нападают на людей. Только сегодня, 7 марта, в администрацию населенного пункта поступило два таких обращения.

Женщина рассказала, что на нее напала собака породы хаски с ошейником. Второй жертвой животного стала девочка. В обоих случаях собаки разодрали куртки людей. Жители поселка сообщили, что нападения собак на людей здесь происходят далеко не в первый раз. Некоторые из-за этого не отпускают детей на улицу.

- Уважаемые жители, убедительная просьба держать своих собак на привязи! Хочется напомнить всем гражданам, имеющим домашних животных: вы несете за них ответственность, поэтому должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы ваши питомцы были безопасны для окружающих в любое время суток. Давайте уважать друг друга! - обратилась заместитель главы Азьмушкинского сельского поселения к жителям поселка в чате мессенджера.

Предполагается, что на женщину напала собака одного из жителей, а на ребенка, скорее всего, бездомная.

Ранее мы сообщали, что властям Набережных Челнов поручили усилить работу по отлову бродячих собак.

Собака разодрала куртку ребенка. Фото предоставили жители поселка

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