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НовостиОбщество7 марта 2023 13:43

В Кукморском районе Татарстана жители жалуются на отсутствие условий для вывоза ТКО

При этом им пришли повышенные счета за оплату этих услуг
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам жителей микрорайона, расчет им пришел за последние три года.

По словам жителей микрорайона, расчет им пришел за последние три года.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Кукморском районе Татарстана жалуются на отсутствие условий для вывоза ТКО. Об этом «КП-Казань» рассказали жители села Манзарас микрорайона Южный.

- Несколько недель назад нам пришел счет за услуги ТКО в размере 7,5 тысячи рублей. В документе указано, что на 1 января 2023 года задолженность за данную услугу не имеется. Но по непонятным для нас причинам итоговая сумма вышла такой, - отметил один из жителей.

По словам мужчины, договор с региональной организацией по вывозу мусора они не заключали. Все отходы перерабатывают самостоятельно. Житель пытался несколько раз дозвониться до ООО «УК «ПЖКХ», но безрезультатно. Теперь мужчина решил обратиться к ним с письмом.

- Уже год здесь проживаем, твердые бытовые отходы, картон, бумагу, пластик и стекло сдаем в пункты вторичного сырья. Соответствующие подтверждающие документы имеются. Пищевые и растительные остатки используем для удобрения в огороде, - пояснил житель.

По словам жителей микрорайона, расчет им пришел за последние три года. Однако мусор начали собирать лишь с мая 2022 года - в две недели один раз. При этом жителей просили собирать отходы в мешках.

- Мы съездили в «Татэнергосбыт», написали заявление по этому поводу и нам сделали перерасчет. В итоге вместо 6,5 тысячи у нас вышло около четырех тысяч, - рассказала одна из жительниц улицы.

Как объяснили в ООО «УК «ПЖКХ», с гражданами, которые ранее не заключали договор об оказании услуг по вывозу ТКО, этот договор заключается автоматически. С начала 2022 года специалисты проводили работу по анализу соотношения фактических объемов вывоза коммунальных отходов. Оказалось, что в некоторых районах Татарстана (в том числе в Кукморском) начисления за услугу по обращению с ТКО производились не всем жителям. В связи с этим в 2023 году счета некоторым жителям пришли с доначислением за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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