В Кукморском районе Татарстана жители жалуются на отсутствие условий для вывоза ТКО

По словам жителей микрорайона, расчет им пришел за последние три года. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Кукморском районе Татарстана жалуются на отсутствие условий для вывоза ТКО. Об этом «КП-Казань» рассказали жители села Манзарас микрорайона Южный.

- Несколько недель назад нам пришел счет за услуги ТКО в размере 7,5 тысячи рублей. В документе указано, что на 1 января 2023 года задолженность за данную услугу не имеется. Но по непонятным для нас причинам итоговая сумма вышла такой, - отметил один из жителей.

По словам мужчины, договор с региональной организацией по вывозу мусора они не заключали. Все отходы перерабатывают самостоятельно. Житель пытался несколько раз дозвониться до ООО «УК «ПЖКХ», но безрезультатно. Теперь мужчина решил обратиться к ним с письмом.

- Уже год здесь проживаем, твердые бытовые отходы, картон, бумагу, пластик и стекло сдаем в пункты вторичного сырья. Соответствующие подтверждающие документы имеются. Пищевые и растительные остатки используем для удобрения в огороде, - пояснил житель.

По словам жителей микрорайона, расчет им пришел за последние три года. Однако мусор начали собирать лишь с мая 2022 года - в две недели один раз. При этом жителей просили собирать отходы в мешках.

- Мы съездили в «Татэнергосбыт», написали заявление по этому поводу и нам сделали перерасчет. В итоге вместо 6,5 тысячи у нас вышло около четырех тысяч, - рассказала одна из жительниц улицы.

Как объяснили в ООО «УК «ПЖКХ», с гражданами, которые ранее не заключали договор об оказании услуг по вывозу ТКО, этот договор заключается автоматически. С начала 2022 года специалисты проводили работу по анализу соотношения фактических объемов вывоза коммунальных отходов. Оказалось, что в некоторых районах Татарстана (в том числе в Кукморском) начисления за услугу по обращению с ТКО производились не всем жителям. В связи с этим в 2023 году счета некоторым жителям пришли с доначислением за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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