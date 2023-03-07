За сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 173 человек

За минувшие сутки никто не погиб от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Татарстане подтвердилось 173 новых случая COVID-19. При этом госпитализация оказалась нужна 41 заболевшему, а 170 человек выздоровели. Такие цифры во вторник, 7 марта, опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 199 468 человек, 195 581 из которых выздоровели, а 2 010 - скончались. Коллективный иммунитет татарстанцев к COVID-19 не изменился и также составляет 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram